Trubin: “Inter, fantastico non aver perso! Lukaku? Sicuro di una cosa”

Trubin, giovanissimo portiere dello Shakhtar Donetsk, ieri avversario dell’Inter in Champions League, al termine del match ha detto la sua riguardo il pareggio maturato a Kiev e gli avversari, soffermandosi in particolare sulla pericolosità di Romelu Lukaku. Di seguito le sue parole riportato dal sito ufficiale del club ucraino.

CONTRO L’INTER – Trubin, portiere classe 2001 dello Shakhtar Donetsk, dice la sua riguardo la sfida di ieri contro l’Inter: «Ho dato il 1000%. Meno di una settimana fa abbiamo giocato contro il Real Madrid quindi c’era stanchezza, ma abbiamo fatto una bella partita. Fantastico non aver perso, ora però dobbiamo recuperare. Momento pericoloso? Da metà del primo tempo loro hanno cominciato a pressare con lanci costanti. È stata dura ma ce l’abbiamo fatta. Possiamo ancora crescere. Differenze con il Real Madrid? Con loro era più facile uscire dalla difesa. In Champions League giocano le squadre e i giocatori più forti, si migliora dopo sfide come queste».

SU LUKAKU – Trubin conclude parlando della punizione battuta da Romelu Lukaku, con la conseguente parata e deviazione sulla traversa: «La punizione di Lukaku? Ha colpito con forza ma sapevo che avrebbe tirato sul mio angolo».

