Conte: “Shakhtar Donetsk-Inter, siamo delusi. Meritavamo di più, ma…”

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Antonio Conte ha parlato al termine di Shakhtar Donetsk-Inter, partita della fase a gironi di Champions League, pareggiata 0-0

SHAKHTAR DONETSK-INTER – Queste le parole di Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ai microfoni di UEFA TV dopo il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League. «Penso che dobbiamo essere delusi per il risultato finale perché abbiamo creato molte occasioni da gol e grandi occasioni per segnare. Ma allo stesso tempo abbiamo giocato contro una squadra difficile da affrontare perché loro hanno giocato in fase difensiva, ma allo stesso modo hanno giocato come contro il Real Madrid. Contro il Real Madrid hanno segnato tre gol in contropiede, per questa ragione penso che abbiamo giocato una buona partita con e senza il pallone. Eravamo concentrati nell’attacco, ma allo stesso tempo ad evitare i contropiedi dello Shakhtar Donetsk, ma va bene. Penso che avremmo meritato più del pareggio, ma faccio i complimenti allo Shakhtar Donetsk perché ora sono in cima al gruppo del nostro girone ed hanno quattro punti».

Fonte: UEFA.com