Tovalieri: «Roma-Inter, i giallorossi si sono spenti alla prima difficoltà»

Sandro Tovalieri, ex giocatore della Roma, ha parlato della partita di ieri tra Roma e Inter, vinta nettamente dai nerazzurri.

ROMA-INTER – Queste le parole su Twitter da parte di Sandro Tovalieri, ex giocatore della Roma, sulla pesante sconfitta della squadra giallorossa contro l’Inter. «Perdere con l’Inter ci sta, ma non così. Alla prima difficoltà la Roma si è spenta. È un peccato per i tifosi che dimostrano tanto attaccamento. Meglio giocare queste partite a viso aperto e rischiare la goleada che vedere un secondo tempo come fosse un allenamento. All’inizio l’effetto Mourinho è stato positivo, ma poi serve la squadra. Questi allenatori vincono se hanno i buoni giocatori. Lotta Champions League? Sicuramente le squadre davanti hanno qualcosa in più».