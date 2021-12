Cucchi: «Milan, Inter, Napoli e Atalanta in 4 punti Solco sempre più ampio»

Riccardo Cucchi ha parlato di Milan, Inter, Napoli e Atalanta, squadre prime quattro in classifica nel campionato di Serie A.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Riccardo Cucchi sulle squadre prime quattro in classifica nel campionato di Serie A. “4 squadre in 4 punti: Milan, Inter, Napoli e Atalanta. E un solco sempre più ampio con tutte le altre. In classifica, ma soprattutto sul campo. Bella sfida. Buona Domenica e Buon calcio a tutti“.

Fonte: Twitter Riccardo Cucchi