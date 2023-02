Toni: «Lukaku, gol importantissimo! Dà morale dopo un brutto infortunio»

Luca Toni dopo Inter-Porto 1-0 in Champions League, opinionista dagli studi di Prime Video ha parlato del ritorno al gol di Romelu Lukaku e delle discussioni tra André Onana ed Edin Dzeko.

IMPORTANTE – Luca Toni dopo Inter-Porto ha parlato così dell’attaccante belga: «Sono contento per Lukaku, un gol importantissimo. Sono contento quando a decidere la partita sono i centravanti belli grossi. Un gol che gli darà morale, lui ha avuto un brutto infortunio e aveva bisogno di tempo. Oltre al gol si è mosso bene, ha colpito di testa e fatto gol con il sinistro. Lite in campo tra Onana e Dzeko? Sono cose che possono succedere, secondo me adesso ci sono anche troppe telecamere. Anche ai miei tempi si litigava, però adesso un giocatore appena fa un gesto viene ripreso subito. Sono cose che possono succedere».