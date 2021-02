Tecca: Â«Inter con Brozovic-Eriksen? Soluzione alla prova d’appelloÂ»

Tecca: «Inter con Brozovic-Eriksen? Soluzione alla prova d’appello»

Massimo Tecca

Massimo Tecca, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato di Inter-Lazio di questa sera e della scelta di Conte di puntare su Brozovic ed Eriksen a centrocampo dal primo minuto

ESPERIMENTO IN CORSO – Tecca è stupito dalla scelta di Conte che forse vuole provare ancora la soluzione del doppio regista: «L’esperimento dell’altra sera non è andato bene quindi mi aspettavo qualcosa di diverso. Con Vidal indisponibile e Sensi non pronto forse è una soluzione di ripiego. Conte cerca fonti di gioco diverse con più possibilità per variare la produzione offensiva e dare una mano in attacco. E’ una soluzione che vive una prova d’appello, vedremo come potrà finire».