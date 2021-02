Serie A – L’Atalanta beffa il Cagliari, Sampdoria ok contro la Fiorentina

Si sono disputate questo pomeriggio due partite della terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. Alla Sardegna Arena continua la crisi del Cagliari che, nonostante una buona partita disputata, cade contro l’Atalanta subendo un’altra beffa in pieno recupero: al 91′ è Muriel a segnare, con una grande azione personale, il gol del definitivo 1-0 a favore degli uomini di Gasperini. Finale thriller col Cagliari che si butta in attacco e ottiene un calcio di rigore che viene prima dato, poi tolto con l’ausilio del VAR. Nell’altro incontro la Sampdoria batte 2-1 la Fiorentina a Marassi e consolida il suo decimo posto in classifica. Apre le marcature Keita Balde al 31′, pareggio quasi immediato di Vlahovic, ma nella ripresa, al 71′ arriva il gol di Quagliarella per il definitivo 2-1 a favore della squadra di Claudio Ranieri.