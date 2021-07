Tecca: «Danimarca, shock Eriksen tremendo ma reazione straordinaria»

Massimo Tecca, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato del grande percorso della Danimarca ad Euro 2020. Lo shock relativo ad Eriksen è stato superato in maniera straordinaria

REAZIONE INCREDIBILE − Così Massimo Tecca sul percorso della Danimarca: «La Danimarca, per come è iniziato drammaticamente il suo Europeo con il caso Christian Eriksen, lo shock si è trasformato in qualcosa di positivo e straordinario. Adesso si gioca l’ingresso tra le prime quattro di Euro 2020».