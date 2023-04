Taveri: «Inzaghi come Pioli si affida ai migliori! Partita si decide sulle fasce»

Ecco le parole di Mino Taveri prima di Juventus-Inter, gara valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia

IN BILICO – Ecco il commento di Mino Taveri su Juventus-Inter di Coppa Italia: «Partita che può essere 50 e 50, si deciderà tutto nel match di ritorno a San Siro. Asllani e Bellanova? Come fai una scelta la sbagli, il risultato dirà chi ha avuto ragione. Inzaghi ha fatto come pioli, volendo preferire le sue certezze, ovvero le scelte che ha fatto. Però le due squadre giocano a specchio, molto dipenderà cosa succederà sulle fasce. Kostic e Cuadrado possono fare male alla difesa dell’Inter. Credo che Di Maria giocherà più vicino a Vlahovic. Aprile che decide tutto. La stagione si decide in questo mese, anche la Juve ha gli stessi impegni. Non capisco perché Allegri dica che l’Inter è favorita dopo aver detto di aver fatto 9 punti in più dell’Inter».