Supercoppa Italiana Inter-Juventus, dove verrà trasmessa la partita

Si avvicina Inter-Juventus, partita che assegnerà la Supercoppa Italiana, primo trofeo della stagione 2021/22: scopriamo dove verrà trasmessa.

PARTITA – Il prossimo 12 gennaio si giocherà la Supercoppa Italiana, Inter-Juventus. Secondo quanto riportato da CalcioeFinanza.it, la partita andrà in onda in chiaro. Il trofeo sia di questa edizione che delle prossime due verrà trasmessa da Mediaset, che ha acquisito i diritti televisivi. In particolare il match tra la squadra nerazzurra e quella bianconera sarà trasmessa su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. I telecronisti ed il programma della serata invece verranno annunciati in prossimità della sfida.

Fonte: CalcioeFinanza.it