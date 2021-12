Spolli: «Inter, Cordaz è uomo spogliatoio. Alvarez? Istinto da killer in area»

Nicolas Spolli, ex difensore di Catania e Roma, ha parlato anche di Cordaz, portiere dell’Inter. L’argentino ha poi detto la sua sul giovane gioiello del River Plate, Alvarez

SECONDO − Spolli ritiene Cordaz un giocatore importante per l’Inter: «Alex Cordaz continua ad avere fame e voglia di giocare, ma ha capito il suo ruolo all’interno della squadra. È un uomo spogliatoio».

TALENTO − Infine Spolli ha risposto anche alla domanda su Alvarez, giocatore in orbita nerazzurra: «Julian Alvarez è pronto per una big. Non ha bisogno di step intermedi. È una punta atipica, anche se dentro l’area è un killer».

Fonte: TMW