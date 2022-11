Suma: «Correa un problema dopo un anno e mezzo, l’Inter tiri una riga!»

Suma, direttore di Milan Tv e ospite negli studi di Telelombardia, ha detto la sua su Correa dell’Inter. A detta sua, il Tucu è ormai diventato un problema dopo un anno e mezzo

PROBLEMA − Mauro Suma, intervenuto in una discussione su Joaquin Correa, si è espresso in questa maniera: «Dopo un anno e mezzo l’Inter deve tirare la riga su Correa. Alla Lazio era un giocatore forte, pupillo di Inzaghi. È arrivato all’Inter di fretta e furia dopo la partenza di Lukaku. Ha fatto qualche doppietta ma dopo un anno e mezzo non ha ancora mostrato il meglio. È un problema dopo un anno e mezzo».