Ordine: «Inter, la sosta è come se rompesse piccola magia. Se a Torino…»

Ordine ritiene poco redditizia la sosta Mondiale per l’Inter, visto il momento positivo dei nerazzurri. Poi ritorna sul Derby d’Italia contro la Juventus a Torino

SOSTA − Ospite negli studi di Telelombardia, Franco Ordine ritorna sul Derby d’Italia per poi concentrarsi sulla pausa Mondiale. Le sue parole: «Se nel primo tempo contro l’Inter, l’Inter ha due-tre palle gol clamorose che se segnate cambierebbero completamente l’esito della partita, contro la Lazio ho visto un’altra partita della Juventus. Oltre alla Juventus, anche per Inter e Napoli, la sosta è come se rompesse una piccola magia».