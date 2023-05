Spezia-Milan, non solo Leao! Pioli perde altri due titolari – Sky

Il Milan sfiderà domani sera lo Spezia al ‘Picco’. Pioli dovrà fare a meno di due titolari, infortunatisi nelle ultime ore. Le ultime da Sky Sport

INFORTUNI – Il Milan, dopo la sconfitta nell’Euroderby, si prepara alla sfida con lo Spezia in campionato. Secondo quanto riferito da Sky Sport Pioli, oltre che fare i conti con l’assenza di Leao, dovrà fare a meno di due titolari per la sfida al “Picco”: si tratta di Rade Krunic e Junior Messias. Il centrocampista ha accusato una borsite al ginocchio, l’esterno brasiliano ha accusato un fastidio agli adduttori. Entrambi non saranno convocati in via precauzionale e proveranno a tornare a disposizione per la semifinale di ritorno contro l’Inter.