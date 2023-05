Capuano: «Pugno Krunic a Bastoni? Non può passare in era VAR!»

Giovanni Capuano, a Radio 24, è tornato a parlare del colpo dato da Rade Krunic ad Alessandro Bastoni in area di rigore nel corso di Milan-Inter. Per il giornalista non punirlo è inammissibile in era VAR (vedi articolo).

INUTILE − Giovanni Capuano, a “Tutti Convocati” su Radio 24, è tornato a parlare del contatto in area di rigore tra Alessandro Bastoni e Rade Krunic in Milan-Inter in Champions League (vedi articolo): «Il pugno di Rade Krunic ad Alessandro Bastoni nel Derby e tanti altri episodi degli ultimi impegni non devono accadere nell’era del VAR. Non si può tirare un pugno, un colpo così, in area di rigore. Non può passare. Se l’asticella deve essere messa così in alto da renderlo inutile allora lo togli di mezzo. Così togli anche l’aspettativa che serva e che venga usato».