Spal-Bari, le formazioni ufficiali: sfida dal sapore di Inter. Esposito già dal 1′

Fra poco inizierà Spal-Bari, match del Mazza valido per la 23esima giornata di Serie B. Sia De Rossi che Mignani hanno diramato le formazioni ufficiali. Da Esposito a Brazao fino ad arrivare a Nainggolan, c’è un sapore di Inter

C’È DELL’INTER − Spal-Bari è uno dei match clou della giornata di Serie B. Presenza di Inter in entrambe le squadre. Lato spallino con il portiere Brazao, in prestito dai nerazzurri, e l’ex Nainggolan; mentre nel Bari Sebastiano Esposito. In campo subito l’attaccante campano.

Spal-Bari, le formazioni ufficiali

SPAL (3-4-3): Alfonso, Dalle Mura, Meccariello, Moncini, Zanellato, Fetfatzidis, Prati, Celia, Dickmann (c), Peda, Rabbi

Bari (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Mazzotta, Mallamo, Maiello, Benedetti, Folorunsho, ESPOSITO, Cheddira