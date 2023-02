Tomei: «Inter, a Ryad mangiato Milan in un sol boccone. A Skriniar farei lavare i piatti»

Lo Chef Tomei racconta le sue sensazioni su Inter-Milan. Nella simpatica intervista rilasciata a Tutto Sport, il cuoco paragona l’Inter e i suoi protagonisti a delle pietanze. A Skriniar, invece, assegnerebbe in cucina un compito non proprio semplice.

PINOT NERO – Cristiano Tomei parla alla vigilia di Inter-Milan in una simpatica intervista rilasciata a Tutto Sport. Lo Chef, tifoso nerazzurro, dichiara: «Come arrivano Inter e Milan al derby? Ci arrivano tutte e due abbastanza affamante. Non si può dire che sia una bella stagione. L’Inter rispetto al Milan ha vinto la Supercoppa. Ha qualche energia mentale in più. I rossoneri in pochissime partite hanno preso un sacco di gol. Forse si è rotto qualche ingranaggio, sono venuti fuori i limiti di questa squadra. Sarà per forza una gara diversa rispetto a Riad. Innanzitutto perché la giochi a San Siro, nel tuo stadio, con il tuo pubblico. E poi il derby è sempre una partita dove i valori vengono azzerati. Se l’Inter facesse l’errore di credere di aver già vinto sarebbero dei pazzi. Il Milan è ferito, ed è pericolosissimo. L’anno scorso l’Inter si è mangiata lo scudetto, a Riad l’Inter ha mangiato il Milan in un sol boccone, ora questo invece sarà un derby a cottura molto lenta. L’Inter è una squadra dalle grandi emozioni, dalle sensazioni forti. Tagliente come un Pinot Nero».

Tomei assegna un piatto per ogni giocatore dell’Inter

BISTECCA E TORTELLINI – «Skriniar? Fossi l’Inter non lo farei più giocare. Se uno viene da me e mi dice: “Voglio andar via Chef però quelli che mi vogliono mi prendono a giugno”, come dovrei comportarmi? Il rapporto dal punto di vista umano sarebbe compromesso. Però, dal punto di vista professionale, ci può anche stare che continui. Dipende se ne hai bisogno oppure no. A me piacciono le persone sincere e lui non lo è stato. Quindi Skriniar lo manderei a lavare i piatti! Barella è l’essenza del calcio: in un colpo solo unisce grinta, capacità di essere sempre a disposizione della squadra e poi la classe. Ha due bei piedini. Ci mette sempre la faccia. Lui per me è una bella bistecca alla Fiorentina. È così come lo vedi: unico. Lautaro Martinez? Croce e delizia dell’Inter. Lo vedo come un tortellino alla bolognese in brodo. Un piatto di un’eleganza unica, difficilissimo da fare bene. Che può scatenare fantasie e Lautaro è un giocatore così. Simone Inzaghi ci mette un sacco di energia in quello che fa, però a volte eccede con la smania di voler cambiare. Direi che potrebbe essere una cosa che apparentemente è semplice ma invece è complicatissima da fare: uno spaghetto aglio, olio e peperoncino. Quando è buono è la cosa più buona che in cucina forse si può fare. Ma quando lo sbagli è drammatico. La storia dell’Inter di Inzaghi insomma».

Fonte: Tutto Sport – Luca Uccello