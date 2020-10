Skriniar, ancora nessuna buona notizia non solo in...

Skriniar, ancora nessuna buona notizia non solo in vista Genoa

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Mentre l’Inter esulta per Achraf Hakimi negativo anche al secondo tampone, lo stesso non può dirlo per il difensore Milan Skriniar

COVID – È notizia di pochi minuti fa la seconda negatività di Achraf Hakimi. Una buona notizia per l’Inter che ora lotta contro il tempo per averlo a disposizione già oggi contro il Genoa. Di certo non ci sarà Milan Skriniar, ancora sbloccato in Slovacchia dopo più di 15 giorni ma soprattutto ancora positivo al Coronavirus. Lo conferma anche “GianlucaDiMarzio.com” che sottolinea il fatto che il centrale è ancora positivo al Coronavirus e che perciò sarà assente anche in Champions League. Niente da fare per lui in vista anche di Shakhtar Donetsk-Inter, sfida in programma martedì 27 ottobre.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com