Hakimi negativo anche al secondo tampone: Inter lavora per il Genoa

Achraf Hakimi Inter-Pisa

Achraf Hakimi è risultato negativo anche al secondo tampone, così l’Inyer sta lavorando per averlo a disposizione già oggi per Genoa-Inter

CORONAVIRUS – Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, Achraf Hakimi è risultato negativo anche al secondo tampone. Così l’Inter è al lavoro con l’Ats per ottenere tutte le garanzie e le certificazioni necessarie per mettere l’esterno a disposizione di Antonio Conte già per la partita di oggi, Genoa-Inter. Intanto il giocatore è in viaggio per Genova.