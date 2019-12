Sissoko: “Inter forte, ma per lo scudetto c’è...

Sissoko: “Inter forte, ma per lo scudetto c’è solo la Juventus! Vidal…”

Intervistato da “Juvenews.eu”, Momo Sissoko, ex giocatore della Juventus, ha parlato del testa a testa tra i bianconeri e l’Inter. Il maliano ha poi detto la sua sul futuro di Arturo Vidal

NESSUNA LOTTA – Secondo Momo Sissoko l’Inter di Antonio Conte non ha nessuna speranza di impensierire la Juventus nella corsa alla conquista dello scudetto: «La verità è che non c’è nessuna lotta scudetto, c’è solo la Juventus. Le altre non reggeranno il passo dei bianconeri, l’Inter è forte con Conte e la Lazio sta facendo molto bene però alla fine ti dico che la Juve resterà li, vincerà nuovamente e io sarò molto contento».

IDEA VIDAL – Sissoko ha parlato della possibilità che Vidal, obiettivo dell’Inter, torni a vestire bianconero: «La Juve ha moltissimi giocatori forti a centrocampo. Bentancur e Matuidi stanno facendo benissimo, Pjanic è un fuoriclasse. Se ritorna Vidal, conosce gia l’ambiente e credo che alla Juve possa andare bene però penso che in quel ruolo sono gia abbastanza coperti. Vediamo anche quello che succede, bisogna capire anche se il Barcellona voglia mandarlo via. È chiaro che se i bianconeri riusciranno a cogliere questa occasione è tutto di guadagnato», ha concluso l’ex centrocampista maliano.

Fonte: Fabio Marzano – Juvenews.eu