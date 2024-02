Simeone: «Griezmann non lo forzeremo! Un altro lavora». Inter, ti fidi?

Simeone ha parlato alla vigilia del match contro l’Almeria. Il tecnico dell’Atletico Madrid parla degli infortunati sorti dopo l’Inter, tra cui Griezmann.

INFORTUNATI − Diego Simeone, in conferenza stampa alla vigilia di Almeria-Atletico Madrid, ha parlato dei due nuovi acciaccati all’indomani del match contro l’Inter in Champions League: «Gimenez per noi è un giocatore molto importante, al di là degli infortuni sta lavorando per recuperare, abbiamo bisogno di lui e speriamo che possa tornare il prima possibile. Non forzeremo assolutamente Griezmann, tornerà quando starà bene. Non forzeremo nessun giocatore».