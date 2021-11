Shakhtar, minimo sforzo e massimo risultato prima dell’Inter: 2-0 in 3′ alla fine

Shakthar vincente prima di volare in direzione Milano. La squadra di De Zerbi riaggancia in vetta la Dinamo Kiev vincendo 2-0 in casa al termine di una partita atipica per come si è sviluppata

VITTORIA IMPORTANTE – Lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi mette in cascina altri tre punti, battendo il Rukh Lviv solo nel finale. La rete di Marcos Antonio che apre le marcature all’85’ e il raddoppio di Tete all’88’ chiudono la pratica nel giro di 3′, proprio a ridosso del triplice fischio finale. Una “sofferenza” nuova per la squadra di Donetsk. Grazie a questo 2-0 lo Shakthar torna in vetta alla classifica del campionato ucraino in compagnia della Dinamo Kiev a quota 38 punti dopo 15 giornate. La squadra di De Zerbi si prepara al meglio in vista della trasferta di Milano in casa dell’Inter, che potrebbe essere decisiva per il suo futuro europeo, non solo in Champions League.