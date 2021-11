Inzaghi prova la coppia d’attacco alla vigilia di Inter-Napoli: le ultime sulla formazione

Inzaghi ha scelto praticamente ogni dubbio di formazione. O quasi. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, il tecnico nerazzurro ha provato l’undici previsto per Inter-Napoli ma si riserva ancora una modifica last minute

PROBABILE FORMAZIONE – Oggi Simone Inzaghi ha provato Joaquin Correa al fianco di Lautaro Martinez in attacco. Nonostante ciò, il tecnico nerazzurro penserà fino all’ultimo minuto se schierare Edin Dzeko dal 1′ in Serie A o risparmiarlo per la Champions League contro lo Shakhtar Donetsk (vedi articolo). Le due punte argentine partono in vantaggio rispetto a centravanti bosniaco. Per il resto, secondo quanto appreso dal giornalista Matteo Barzaghi – inviato per Sky Sport ad Appiano Gentile – dieci undicesimi della formazione che affronterà il Napoli sono già fatti. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Napoli di domani.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 13 A. Ranocchia, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro Martinez, 19 J. Correa.