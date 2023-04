Serie B, Fabbian 88′ nel pari della Reggina. Non l’unico dell’Inter!

In Serie B si sono giocate le gare del sabato pomeriggio. In campo tra i giocatori di proprietà dell’Inter, Fabbian ed Esposito. Nessuna vittoria per entrambi

PAREGGI − In Serie B, impegni per Giovanni Fabbian e Sebastiano Esposito rispettivamente in Benevento-Reggina e Bari-Como. Il centrocampista di proprietà dell’Inter ha giocato 88′ del match del Vigorito. Niente da fare per la squadra Reggina. Si ferma a due la striscia di vittorie consecutive. Al gol di Pierozzi nel primo tempo, ha replicato Ciano. Pari in extremis invece per il Bari di Esposito. L’attaccante nerazzurro è entrato all’85’ aiutando i suoi a raggiungere il pareggio. Comaschi avanti di due gol Ioannou e Cutrone nel primo tempo, poi Cheddira e al 95′ Di Cesare trovano il pari.