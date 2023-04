Inter-Monza, probabili formazioni. Mkhitaryan ancora titolare – Sky

L’Inter giocherà questa sera la sfida di campionato contro il Monza, cercando di confermare il successo ottenuto in settimana col Benfica. Secondo il sito di Gianluca Di Marzio Simone Inzaghi è pronto a cambiare, soprattutto a centrocampo.

CAMBI – Sorprese in vista per l’Inter in occasione del match contro il Monza. Simone Inzaghi starebbe pensando a Kristjan Asllani dal primo minuto, confermando ai suoi lati Nicolò Barella e ancora una volta Henrikh Mkhitaryan. L’idea è quella di riformare perciò il reparto già visto a Salerno, lasciando in panchina Marcelo Brozovic. In difesa l’unico a riposare tra i titolari sarà Francesco Acerbi, al suo posto Stefan de Vrij. Sulla sinistra Federico Dimarco sarà out, spazio a Robin Gosens. A destra si muoverà il solito Denzel Dumfries. Inter (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lukaku.