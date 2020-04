Serie A vuole ripartire, ma servono date certe: si attende il Governo – SM

Condividi questo articolo

Quali sono i prossimi step per la ripresa della Serie A? Il calcio vuole ripartire, ma la priorità sarà sempre e comunque la salute. Si aspetta la decisione di Giuseppe Conte: servono date certe. Ecco le ultime di “Sportmediaset”

IL PUNTO – Il calcio vuole ripartire ma non sarà una ripresa a tutti i costi: la salute sarà comunque sempre al primo posto. Nei prossimi giorni si esprimerà Giuseppe Conte. Servono al più presto date certe: per ora è solo un’ipotesi la ripresa individuale il 4 maggio e di gruppo il 18, con la Serie A che non ricomincerebbe prima del 7 giugno. Entro il 25 maggio devono essere comunicati date e format e il campionato deve essere teminato entro il 2 agosto.

Fonte: Sportmediaset.