Dialogo Inter-Juventus, ma Icardi non prima scelta: le ultime – SM

Il futuro di Mauro Icardi continua a essere un’incognita. L’argentino è in uscita dall’Inter: l’ipotesi Juventus è sempre viva, ma i bianconeri ora stanno spingendo per Milik del Napoli. Ecco le ultime da “Sportmediaset”

INCOGNITA – Cosa ne sarà di Mauro Icardi? È sempre questa la domanda che tiene banco in questi giorni fatti di voci, indiscrezioni e ipotesi. L’attaccante argentino è ovviamente in uscita dall’Inter ed è legato al Psg fino a giugno. Il club parigino vorrebbe riscattare il giocatore per una cifra scontata pari a 50 milioni di euro per poi girarlo alla Juventus. L’idea è quella di ottenere Pjanic in cambio di Maurito, ma c’è un però.

INDIETRO – Da Torino filtra una certa diffidenza sulla fattibilità dell’operazione. Marotta e Paratici si stanno parlando e hanno avviato i contatti per un affare diretto tra i due club. La Juventus, con ogni probabilità, dirà addio a Gonzalo Higuain, in scadenza di contratto nel giugno 2021, a fine stagione. Ma Icardi non è la prima scelta: Milik è favorito sull’attaccante dell’Inter. Due le ragioni principali: il costo del cartellino (40 milioni contro 70) e l’ingaggio (2,5 milioni contro 6). Cosa ne sarà di Mauro Icardi? La domanda è destinata a tenere banco ancora per molto.

Fonte: Sportmediaset.