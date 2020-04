Serie A, la ripartenza: problema strutture per alcuni club – SM

La Serie A ripartirà quando sarà possibile, compatibilmente con l’emergenza. I club di Serie A si organizzano per la ripartenza, ma alcune società hanno un problema di strutture di allenamento non adeguate per garantire i protocolli sanitari che saranno prescritti

La Serie A attende di avere notizie certe per sapere quando programmare la ripresa delle attività. Ogni decisione sarà presa in maniera compatibile con l’evolversi dell’emergenza sanitaria in atto, ma è sicuro che i campionati saranno comunque conclusi, l’ipotesi annullamento non viene presa nemmeno in considerazione. Si tenta di allestire un programma per poter riprendere gli allenamenti il 3 maggio, ma secondo “Sport Mediaset” si profila un problema: solo nove società, tra queste l’Inter, hanno centri sportivi adeguati per garantire l’isolamento dei giocatori e il rispetto dei protocolli sanitari che saranno prescritti, le altre undici dovranno trovare delle soluzioni alternative.