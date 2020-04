Lautaro Martinez, puÃ² nascere l’asta: l’Inter osserva tranquilla – SM

Lautaro Martinez, può nascere l’asta: l’Inter osserva tranquilla – SM

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez non è nel mirino solo del Barcellona. Arrivano notizia anche di interessamenti dalla Premier League, ma l’Inter continua a restare tranquilla e non disdegna l’eventualità di un’asta

Secondo “Sport Mediaset” non ci sarebbe solo il Barcellona su Lautaro Martinez. In Spagna la stampa sportiva continua a spingere ogni giorno l’attaccante argentino verso il Barcellona, ma la corte pressante dalla Spagna non sarebbe di nessun fastidio per l’Inter anzi, perché i nerazzurri vedono la possibilità di un’asta. Dall’Inghilterra sarebbe infatti giunta notizia di un interessamento del Manchester City che potrebbe addirittura pagare la clausola da 111 milioni, soluzione preferita dall’Inter che in caso di cessione preferirebbe monetizzare al massimo. La decisione spetterebbe comunque al giocatore che in questo momento continua ad allenarsi e sembra abbia in testa solo l’Inter.