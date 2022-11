Serie A, ecco il miglior undici secondo i dati Opta: presenti due dell’Inter

Nel miglior undici della Serie A per quanto riguarda tutto il 2022, secondo dati Opta, sono presenti ben due giocatori dell’Inter.

MIGLIOR UNDICI – Nicolò Barella e Lautaro Martinez presenti nella formazione top undici secondo dati Opta. Ricordiamo che la formazione fa riferimento a tutto il 2022 (compresa la scorsa stagione) e non solo questa prima parte di stagione. Di seguito la formazione completa pubblicata da Opta.

XI – Here is the Serie A best XI of 2022 based on Opta data. Stars. pic.twitter.com/lpXJxNNK0l

— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) November 15, 2022