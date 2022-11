Cecchi: «Fiorentina, con l’Inter è andato tutto male. Aiutiamo gli arbitri»

Gli episodi arbitrali di Milan-Fiorentina, hanno riacceso le polemiche dei tifosi viola sul match dell’Artemio Franchi contro l’Inter. Sull’argomento ha espresso una sua opinione il giornalista Stefano Cecchi, ospite della trasmissione “Microfono Aperto” su Radio Sportiva.

AIUTIAMO GLI ARBITRI − Imbeccato dalla domanda di un tifoso. Il giornalista Stefano Cecchi, è tornato a parlare degli episodi arbitrali a sfavore della Fiorentina contro Inter e Milan: «Bisogna dare una mano agli arbitri. Vi immaginate un’arbitro che deve decidere nel giro di tre secondi. Non è un mestiere facile. Secondo me anche con l’Inter la Fiorentina non ha giocato male. Ha perso solo perché le sta andando tutto male, ma non voglio incolpare gli arbitri».