Sconcerti: Â«Conte parla spesso di arbitri. Maresca? Frase non graveÂ»

Sconcerti: «Conte parla spesso di arbitri. Maresca? Frase non grave»

Mario Sconcerti

Mario Sconcerti, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato dell’Inter, reduce dal pareggio contro l’Udinese. Il giornalista si focalizza sugli episodi avvenuti a fine gara con le scintille tra l’arbitro Maresca e Conte.

TENSIONE – Queste le parole di Mario Sconcerti: «Tensioni a fine gara in Udinese-Inter? Queste cose succedono a tutti, ma più spesso a Conte. Questo lo capisco, che un allenatore ex giocatore parli di arbitri. Ma lui dovrebbe sapere che gli arbitri trattano male chi li tratta male. A volte in campo entrano prevenuti, mi sembrano errori dovuti al nervosismo. L’arbitro è un magistrato e si deve rispettarlo. Parole di Maresca? Non mi sembra una frase grave, ma io non ho la psicologia del tifoso. Conte parla spesso di arbitri. Lukaku ha fatto una brutta partita, nessuno gli dice nulla, perché Maresca sì?».