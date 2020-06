Scaroni: “Nuovo San Siro, sono ottimista! I tempi per scelta e inizio lavori”

Scaroni ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” del progetto di ristrutturazione di San Siro per Milan e Inter. Di seguito le parole del presidente rossonero

ANNOSA QUESTIONE STADIO – Così Paolo Scaroni: «Volevamo mettere la parola fine a questa lunga vicenda e negoziazione. Abbiamo fatto un sacrificio importante, io sono ottimista. Ritengo che sia un progetto su misura per soddisfare quanto il Comune ci ha chiesto. Porta tanto lavoro, denaro e nuove cose a Milano. Non vedo bene chi possa opporsi a un progetto di questo tipo. Ho fiducia che per la primavera dell’anno prossimo cominceremo a lavorare. Toglieremo il terzo anello, un’anomalia del Meazza. Manterremo due pareti intere, quando si arriverà a San Siro si vedrà eccome il Meazza. Nelle prossime settimane sceglieremo un progetto o l’altro. Spenderemo quaranta milioni di euro solo di progettazione».