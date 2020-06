Tonali si avvicina all’Inter, sconto del Brescia! Rinuncia su Kumbulla – AP

Tonali all’Inter, la pista si scalda. Secondo quanto raccolto dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Brescia ha aperto a un sostanziale sconto. La priorità nerazzurra per il centrocampista è totale, questo il motivo dello stop su Kumbulla (vedi articolo)

SVOLTA TONALI – Alfredo Pedullà riferisce importanti aggiornamenti sul mercato nerazzurro: “Inter, c’è lo sconto per Sandro Tonali: dai 50 iniziali a una cifra tra 30 e 40, vicina ai 40 con i bonus. Senza contropartite, solo cash. Si spiega così la rinuncia a Marash Kumbulla (in orbita Lazio), si viaggia per priorità”. Di seguito il tweet del giornalista, che spiega con una svolta per l’affare Tonali la rinuncia dei nerazzurri sul difensore del Verona.