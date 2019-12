Sarri: “Juventus alti e bassi. Nel 2020 vogliamo vincere e convincere!”

Maurizio Sarri nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato degli alti e bassi della Juventus, e in particolare degli obiettivi in vista del nuovo anno. Tra questi anche la volontà di vincere, soprattutto in Serie A, dove si giocheranno lo scudetto con l’Inter.

GLI OBIETTIVI – Maurizio Sarri parla della situazione della Juventus, soffermandosi sugli obiettivi in vista del nuovo anno che si avvicina. Tra questi, anche quello di vincere, sopratutto in Serie A contro un’Inter sempre più agguerrita: «Stiamo vivendo una situazione di alti e bassi, momenti in cui siamo squadra e altri in cui ci perdiamo un momento. Per me questa è la normalità. Nel 2020 vogliamo provare a continuare a vincere e convincere, mi sembra di essere Arrigo (Sacchi, ndr) quando dico così, ma è un’idea attuale e vero. Finora lo abbiamo fatto vedere a sprazzi, ma fa parte del percorso».