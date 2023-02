Santini: «Inter, Inzaghi mediocre! Segnale su rapporto squadra-panchina»

L’Inter di Inzaghi è seconda in classifica a -13 dal Napoli capolista. Secondo il giornalista Fabio Santini, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, la responsabilità di questo enorme distacco dalla vetta è da imputare unicamente alla mediocrità dell’allenatore nerazzurro

MEDIOCRE – L’Inter sta facendo nel complesso un buon campionato se non fosse che il distacco dal Napoli è di ben 13 punti. Fabio Santini individua un’unica causa: «Più volte l’ho ripetuto, la mediocrità dell’allenatore. È vero che ha intuizioni buone come Calhanoglu davanti alla difesa, ovviamente toglierei il discorso dei big in infermeria perché ne ha avuti meno di altre squadre, ma c’è una mediocrità di gestione da parte dell’allenatore. La forza del Napoli è reale ma il Napoli ha un allenatore che è entrato in sintonia con una squadra che non era tra le favorite. Il concetto è chiaro: per me l’Inter è la squadra più forte del campionato ma ha una panchina da mezza classifica o da Coppetta, Coppa Italia o Supercoppa, queste cose qui».

COESIONE – Sulla possibilità che l’Inter vada avanti in Champions League, Santini ha un’idea precisa: «Sì, se la squadra riuscirà a trovare quella coesione che finora gli ha concesso di presentarsi bene nelle sfide importanti. Non dimentichiamo che dopo l’Empoli c’è stata una riunione con i senatori nella quale è stato escluso lo staff tecnico, quindi questo è un segnale ben preciso di quello che è il rapporto tra squadra e panchina. Se Lukaku può tornare decisivo? No, ha problematiche anche psicologiche. Per quanto riguarda Inzaghi, non ce l’ho con lui ma non è il valore aggiunto di questa Inter».