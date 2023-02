Tiago Pinto: «Zaniolo, potevamo fare meglio». Anche per l’Inter

Il General Manager della Roma Tiago Pinto, in conferenza stampa, ha parlato della cessione di Zaniolo al Galatasaray. Una cessione che poteva essere più remunerativa e fare più contenta anche l’Inter, che ha il 15% di guadagno sulla rivendita. Qui le sue parole su Smalling.



OFFERTA PEGGIORE – Tiago Pinto ha commentato con rammarico la cessione di Nicolò Zaniolo al Galatasaray, che di rimando ha influenzato anche il guadagno dell’Inter (vedi articolo). Queste le parole del General Manager della Roma in conferenza stampa: «Con l’offerta del Bournemouth, che era più importante, avremmo potuto fare un altro mercato. Non è stato possibile e me ne assumo le responsabilità».