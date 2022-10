Sampdoria-Stankovic, si chiude oggi? Un ex accostato all’Inter dice no

Dopo l’esonero di Marco Giampaolo la Sampdoria punterebbe a chiudere per Dejan Stankovic. Intanto un ex tecnico Inter ha detto no ai liguri.

ALLENATORE – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Sampdoria spera di chiudere oggi pomeriggio con Dejan Stankovic. In questo modo il club blucerchiato potrebbe annunciare in giornata il tecnico serbo. Nella giornata odierna ci sarà un incontro a Milano fra la società ligure e Fali Ramadani, agente dell’allenatore ed ex centrocampista dell’Inter, per tentare di raggiungere un accordo. Nel frattempo Claudio Ranieri, tecnico accostato in questi giorni al club nerazzurro (vedi articolo), ha detto no al club genovese, a prescindere dalla decisione della società blucerchiata.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com