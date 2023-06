Sabatini: «Inter, prima cessione top e poi mercato. È la normalità!»

Sabatini spiega la strategia dell’Inter. La legge del mercato impone al club di cedere prima un giocatore di grossa caratura per poi pensare alle entrate

NORMALITÀ − Sandro Sabatini, in collegamento su Radio Sportiva, si esprime sulla situazione in casa Inter: «Zhang deve fare una cessione eccellente, così si dice. I conti li ha messi a posto con la Champions League, ma deve fare una cessione importante per fare mercato. La sostenibilità sta diventando un aspetto che accomuna il Napoli che ha vinto lo Scudetto, il Milan che lo ha vinto l’anno prima, la Roma, la Juventus. Quello che sta facendo Zhang è nella normalità. Entrano 60 milioni per Barella, boh, non credo, ed entrano 60 per un difensore e un centrocampista. È la legge del mercato attuale».