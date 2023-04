Sabatini: «Inter, il Benfica era rivale duro! Inzaghi? Tengo al 100%»

Sabatini elogia l’Inter per il grande traguardo raggiunto dopo aver eliminato il Benfica. Poi su Simone Inzaghi, non ha dubbi: deve restare. Le sue parole su A Tutto Calcio su Rai Due

SENZA DISCUSSIONI − Walter Sabatini si esprime sull’Inter e su Inzaghi: «Penso che sia una questione psicologica, trovano in Europa stimoli che non hanno in campionato. Strano. In Europa stanno facendo bene, il Benfica non era di secondo piano, ha vinto per mesi e mesi. Il risultato dell’Inter non è irrilevante, bravissima a imporre la propria classe. Odio gli scontri intestini in coppa. Sarà una tragedia per entrambe le squadre l’Euroderby. Inzaghi? Io lo tengo senza discussioni. Vero che i risultati non sono arrivati in campionato, ma se si esonera un allenatore che è arrivato in semifinale di Champions League allora il calcio sta veramente per prendere direzioni incontrollate».