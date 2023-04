Thiago Motta: «Inter-Milan? Felice! È un bene per il campionato»

Thiago Motta si congratula con Inter e Milan, che si giocheranno l’euroderby a maggio in Champions League. Un bene per tutto il calcio italiano

FELICE PER IL CAMPIONATO − A Sky Sport, Thiago Motta si esprime in merito al cammino in Champions League: «Euroderby? Credo che sarà bello per tutti, per tutto il calcio italiano. E fa bene a tutti, non solo Inter-Milan ma anche le semifinali di Roma, Juventus e Fiorentina in Europa e Conference League. Fa bene al nostro campionato e sono felice anche io».