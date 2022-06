Retroscena Marotta, AD Inter a Italia-Germania: due ritorni di fiamma?

L’AD dell’Inter, Beppe Marotta, spettatore al Dall’Ara per Italia-Germania 1-1. Possibili ritorni di fiamma per Scamacca e Frattesi, finiti nel dimenticatoio del mercato nerazzurro da ormai parecchie settimane

NON UN SEMPLICE DETTAGLIO − In Italia-Germania, match terminato 1-1, era presente al Dall’Ara anche l’AD dell‘Inter Beppe Marotta. Il dirigente, impegnatissimo in queste settimane, ha voluto assistere dal vivo la Nazionale di Roberto Mancini per la prima gara di Nations League. Quando c’è Marotta di mezzo, ovviamente il pensiero non può che andare al calciomercato. Scamacca e Frattesi hanno giocato da titolari il match contro i tedeschi. Un palo colpito, peraltro, dall’attaccante del Sassuolo. Fino a qualche settimana fa, il mercato nerazzurro girava intorno a questi due nomi. Ultimamente, invece, l’Inter ha cambiato fronte prendendo Mkhitaryan e puntando su Dybala e Lukaku. La presenza, però, di Marotta è da considerare un dettaglio da non sottovalutare. Soprattutto in questo preciso momento storico.