FOTO − Bastoni determinato dopo Italia-Germania: «Ripartiamo uniti»

Bastoni ha giocato tutti e 90 i minuti di Italia-Germania, match di Nations League. La gara è terminata 1-1 ma buona la prova degli azzurri. Il difensore dell’Inter carica il gruppo di Mancini

UNITÀ − Il dopo Chiellini in Nazionale è Alessandro Bastoni. Nessun dubbio con lo stesso ex difensore della Juventus più volte a incoronarlo. Il difensore dell’Inter ha giocato al fianco di Acerbi durante Italia-Germania, match terminato 1-1 (vedi report). Bastoni ha voluto caricare tutto l’ambiente Italia per il risultato raggiunto, serve ripartire da qui. Il post su Instagram del giocatore: «Ripartiamo uniti da questa serata».