Calhanoglu alza l’asticella della sua Turchia: «Lega C non il nostro posto»

Calhanoglu insieme alla sua Turchia ha vinto agevolmente contro le Far Oer nella prima gara della Lega C di Nations League (vedi articolo). Il centrocampista dell’Inter suona la carica

NON IL NOSTRO POSTO − La Turchia strapazza le isole Far Oer e alza l’asticella della sua Nazionale. La Turchia, capolista già del proprio raggruppamento nella Lega C di Nations League, ha l’obiettivo di risalire immediatamente la china per ambire a qualcosa di più competitivo. A suonare la carica è proprio il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, che ha realizzato un assist per il momentaneo 3-0. Su Instagram, ha scritto un post per motivare la sua Nazionale: «Questo non è il nostro posto e faremo del nostro meglio per dimostrarlo. Grazie ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto con tutto il cuore. Dimostreremo che non apparteniamo a questo posto. Grazie al nostro pubblico per l’amore incondizionato».