Real Madrid vince ad Elche 1-2 nel segno di Vinicius Junior

Il Real Madrid vince 1-2 sul campo dell’Elche grazie alla doppietta messa a segno dal fenomeno brasiliano Vinicius Junior. Le Merengues sono avversari dell’Inter in Champions League all’ultima giornata

SUCCESSO − Il Real Madrid trionfa ad Elche per 1-2 e si riscatta dopo il deludente pareggio casalingo contro l’Osasuna di mercoledì sera. Le Merengues devono ringraziare l’asso brasiliano Vinicius Junior, autore di ben due gol. Lo show del carioca inizia nel primo tempo quando al minuto 22 insacca dentro un ottimo suggerimento dell’attaccante Mariano Diaz, oggi titolare in sostituzione di Karim Benzema. Il raddoppio di Vinicius arriva al minuto 73 del secondo tempo: Luka Modric suggerisce per il brasiliano che con un dolce rasoterra batte Casilla per la seconda volta. Nel finale, sussulto d’orgoglio per l’Elche che accorcia le distanze con Pere Milla che sfrutta un regalo della difesa madrilena. Per il Real Madrid, buona reazione dopo il pari casalingo di mercoledì contro l’Osasuna. I Blancos saranno avversari dell’Inter in Champions League all’ultima giornata del girone D, martedì 7 dicembre.