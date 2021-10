VIDEO − Inter, guarda chi si rivede: Thohir fa foto in giro per Roma

L’ex presidente dell’Inter Erick Thohir è in giro per Roma, dove ha rilasciato qualche fotografia con alcuni tifosi nerazzurri. L’imprenditore indonesiano ha pubblicato la sua esperienza sul proprio account Twitter

RITORNO − L’ex presidente della Beneamata Thohir è ritornato in Italia, a Roma, e ha documentato il tutto tramite i propri canali social. L’imprenditore indonesiano è stato patron nerazzurro dal 15 novembre 2013 al 26 ottobre 2018. Thohir è entrato all’Inter rilevando il 70% delle quote societarie dell’ex presidente Massimo Moratti rimanendo come socio di minoranza nel 2016 con il 31,05% all’interno del club dopo l’acquisizione da parte di Suning Holdings Group. Quote poi cedute definitivamente nel gennaio del 2019. Questo il video pubblicato da Thohir sul suo account.

Setelah mendarat, Saya keliling Roma untuk mencari tempat makan, tidak sengaja bertemu Interisti. Forza @inter!! pic.twitter.com/o463JxT3Wm — Erick Thohir (@erickthohir) October 30, 2021

La didascalia tradotta è la seguente: «Dopo l’atterraggio, ho girovagato per Roma alla ricerca di un posto dove mangiare, imbattendomi in Interisti. Forza Inter!!».