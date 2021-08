Ravezzani: «Inter tra le favorite per il titolo. In Europa non farà peggio»

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato con ottimismo le possibilità dell’Inter in vista della prossima stagione. Attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, ha infatti sottolineato come i nerazzurri restino tra le favorite per lo scudetto.

ANCORA FAVORITA – Fabio Ravezzani non ha dubbi. Nonostante i pesanti addii di quest’estate all’Inter, i nerazzurri restano tra i favoriti per lo scudetto del prossimo anno: “Senza Romelu Lukaku e con Edin Dzeko, senza Christan Eriksen e con Hakan Calhanoglu, malgrado le gravi partenze di Achraf Hakimi e Antonio Conte, l’Inter resta tra le favorite per vincere il campionato. Fosse rimasto il belga, sarebbe stata la favorita. In Europa non potrà fare certo peggio degli ultimi due anni”.