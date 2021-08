VIDEO – Lukaku atterrato a Londra, pronto alla firma con il Chelsea

Romelu Lukaku è appena atterrato a Londra. A confermarlo il giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo account Twitter ufficiale. La terza avventura del belga al Chelsea sta per cominciare ufficialmente.

ATTERRATO – Romelu Lukaku è da poco atterrato a Londra, al Biggin Hill Airport. A dimostrarlo anche un breve video pubblicato dal giornalista Fabrizio Romano. Manca quindi sempre meno all’ufficialità del suo passaggio al Chelsea e, di conseguenza, al suo addio all’Inter.

Romelu Lukaku has just landed at Biggin Hill airport some minutes ago. This video is real and confirmed, Romelu is now in London to complete his move to Chelsea. 🔵🛬 #CFC

🎥👇🏻 [chelseapulse] pic.twitter.com/ZkofTTrT3y

