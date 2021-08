Zapata si defila, ostacolo Atalanta. Si valutano due nuove occasioni – Sky

Il mercato dell’Inter prosegue dopo l’arrivo di Edin Dzeko dalla Roma. Dopo l’attaccante bosniaco, i prossimi colpi saranno Denzel Dumfries e il secondo attaccante che andrà a sostituire Romelu Lukaku. Secondo Luca Marchetti di “Sky Sport”, Duvan Zapata dell’Atalanta perde quotazioni, mentre si valutano le occasioni Luka Jovic e Moise Kean.

ATTACCANTE CERCASI – Duvan Zapata all’Inter, la possibile trattativa perde quotazioni. Il motivo è la difficoltà per l’Atalanta di trovare un sostituto in tempi brevi. Secondo Luca Marchetti, sono altri tre i nomi che i nerazzurri potranno valutare, tra cui due vere e proprie occasioni di mercato: «L’Inter prenderà un altro attaccante e un terzino di fascia, con Dumfries del PSV che resta sempre la scelta numero uno. Una volta chiuso per il terzino, bisognerà andare a chiudere il discorso della spalla di Lautaro Martinez. Duvan Zapata resta difficile perché l’Atalanta deve ancora trovare un sostituto. Per Joaquin Correa resta un prezzo alto. Poi ci sono anche le due opportunità Luka Jovic e Moise Kean sui cui i nerazzurri potrebbero concentrarsi».