Raimondi: “Allegri più lontano dall’Inter, vicino al PSG. Tuchel…”

Condividi questo articolo

Allegri potrebbe andare al PSG, anziché all’Inter come si pensa. La vittoria della Champions League da parte del Bayern Monaco, secondo Claudio Raimondi di Mediaset, sarebbe il colpo di grazia per Tuchel.

DOVE VA? – Antonio Conte potrebbe lasciare l’Inter, ma pure Thomas Tuchel dopo il KO in Champions League di stasera (vedi articolo). Secondo Claudio Raimondi al PSG potrebbe finire il primo nome per i nerazzurri: «È una pista. Nel corso della giornata la posizione di Tuchel era solida, in realtà stanno aumentando le voci. C’è l’opzione Massimiliano Allegri che è davvero spendibile come successore del tedesco a Parigi. Più lontano Allegri da Milano, più vicino al PSG».